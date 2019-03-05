В Госдуме заявили, что штрафы за публикацию фейковых новостей будут высокими

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Поправки, предложенные к законопроекту о борьбе с фейковыми новостями, предусматривают высокие штрафы и разграничение административной и уголовной ответственности. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас поправки есть достаточно жесткие, - сказал он. - Штрафы жесткие будут, очень высокие". При этом депутат уточнил, что арест за данное правонарушение будет предусмотрен "только в тяжких случаях".

"Мы сильно очень разграничиваем, чтобы у нас не было конкуренции уголовного права и административного", - добавил глава комитета, заверив, что с юридической точки зрения текст законопроекта после внесения поправок будет лучше прописан для его последующего применения.

Комитет по госстроительству и законодательству обсудит вопросы о штрафах за публикацию фейковых новостей во вторник.

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.