Венедиктов направил в Верховный суд жалобу на штраф "Эхо Москвы" за нарушение закона о СМИ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов направил в Верховный суд РФ жалобу на штраф в отношении сайта радиостанции по иску Роскомнадзора за нарушение закона о СМИ.

"Направил в Верховный суд жалобу в порядке надзора за то, что Роскомнадзор оштрафовал сайт "Эха" за размещение гиперссылки на материал кандидата в президенты Ксении Собчак о ее поездке в Чечню, где ее обматерили", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

Венедиктов уточнил, что в жалобе просит ВС РФ разъяснить судам, "что такое гиперссылка".

В середине апреля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении радиостанции "Эхо Москвы" и главного редактора ее сайта Виталия Рувинского и отправил материалы в суд для рассмотрения по существу. Поводом для составления протокола послужила запись в блоге Ксении Собчак на сайте радиостанции, где телеведущая, рассказывая о поездке в Грозный, сослалась на ролик "Одиночный пикет в Грозном, пустые улицы, оскорбления. Собчак в Чечне", опубликованный на ее YouTube-канале. В этом ролике Роскомнадзор усмотрел распространение противоправной информации, к которой, согласно закону о СМИ, относится нецензурная лексика.

В свою очередь Венедиктов заявил, что Роскомнадзор ошибочно возложил ответственность за личный блог Собчак на "Эхо Москвы". Суд оштрафовал главного редактора сайта "Эхо Москвы" Виталия Рувинского на 5 тыс. рублей, а также назначил радиостанции "Эхо Москвы" административный штраф в 20 тыс. рублей.