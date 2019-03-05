Пробки в Петербурге достигли восьми баллов из-за снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Санкт-Петербурге в утренний час пик во вторник достигла восьми баллов из 10 возможных в связи с обильным снегопадом, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 09:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, затруднено движение на Набережной обводного канала, Садовой, Советской и Софийской улицах, Московском шоссе, Московском и Витебском проспектах, а также на Лиговском проспекте.

Как сообщила ТАСС синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среднем по городу за ночь выпало 7-9 см снега. В течение дня также ожидаются снежные осадки, местами сильные со слабой метелью и гололедицей, температура воздуха поднимется до двух градусов ниже ноля. Согласно прогнозу, до 21:00 мск вторника ожидается выпадение еще 4-8 см снега. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов ниже ноля.

Дороги и улицы Петербурга очищают от снега более 700 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. работников ручной уборки, следует из данных автоматизированной системы мониторинга городского комитета по благоустройству.