Росмолодежь планирует провести федеральный молодежный форум в Петербурге

ТАСС, 5 марта. Росмолодежь намерена с этого года проводить в Санкт-Петербурге крупный федеральный форум. Об этом рассказал во вторник ТАСС руководитель агентства Александр Бугаев.

"Форумная кампания Росмолодежи в 2019 году пройдет в обновленном формате, будет модернизирована образовательная программа, появится еще больше возможностей для саморазвития молодежи. Появится еще один федеральный молодежный образовательный форум, его примет Санкт-Петербург", - сказал Бугаев.

При этом он отметил, что "организация и проведение федеральной молодежной образовательной площадки в Санкт-Петербурге станет значимым событием для региона".

В Росмолодежи уточнили, что подробности об этом мероприятии будут представлены позже.

Обновления форумов

Также Бугаев отметил, что всероссийский форум впервые пройдет в Приморском крае, он получит название "Восток". "Название выбрали путем открытого голосования подписчики наших социальных сетей", - добавил собеседник агентства.

Глава Росмолодежи напомнил о переезде еще двух больших молодежных форумов. "Территория смыслов" из Владимирской области переезжает в Подмосковье и будет проводиться на базе мастерской управления "Сенеж" - площадке автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Форум станет круглогодичным.

Форум "Таврида" с этого года вместо Бакальской косы будет проходить под Судаком, при этом будет увеличено количество смен, а в дальнейшем площадка будет работать в течение всего года.

Также статус федерального приобретет форум "Бирюса", который раньше имел статус окружного мероприятия. Он будет проходить по-прежнему в Красноярском крае.