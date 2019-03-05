В России третий производитель отозвал с рынка препарат на основе фенспирида

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Третий производитель лекарственного препарата (фармкомпания "Сандоз") на основе международного непатентованного наименования (МНН) фенспирид по собственной инициативе отозвал препарат под торговым наименованием "Эриспирус" с рынка. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.

Почему? И чем их заменить?

В России отзывают из обращения препараты с фенспиридом. Почему? И чем их заменить?

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор запросил у производителей лекарственных препаратов на основе фенспирида сведения о безопасности и эффективности этого вещества. Решение об изъятии из обращения лекарства, содержащего фенспирид, основано на новых данных о том, что лекарство может влиять на здоровье сердца, в частности вызывать нарушение сердечного ритма.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО "Сандоз" об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" и "Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл", - отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ведомстве поручили организациям, работающим с лекарствами, предоставить сведения об изъятии из обращения всех серий препаратов на основе фенспирида.