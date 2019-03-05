СМИ: Гургаон признали городом с самым грязным воздухом в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Индийской город Гургаон признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на исследование организаций IQAir AirVisual и Greenpeace.

Согласно исследованию, 15 индийских городов входят в первую двадцатку по показателю загрязненности атмосферы, а в первой десятке Индию представляют семь городов. Это Гургаон, Газиабад, Фаридабад, Бхивади, Нойда, Патна и Лакхнау. Нью-Дели занимает 11 место.

Как полагают местные экологи, к осени Нью-Дели может подняться выше в этом печальном рейтинге. Например, в минувшем ноябре средний индекс качества воздуха (ИКВ) в Нью-Дели превысил отметку 450, что соответствует уровню "опасно загрязненный". "Хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

Местные власти предпринимают различные усилия для исправления ситуации. В последнее время в столице и пригородах, в том числе в Гургаоне, на эстакадах и вдоль дорог стали высаживать растения, очищающие воздух. Правительство Нью-Дели также объявило, что в случае ухудшения воздуха до критического уровня временно запретит поездки на частных автомобилях.