Гендиректор ЮНЕСКО намерена укрепить взаимное сотрудничество во время визита в Россию

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле считает, что ее первый официальный визит в Россию поможет укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира. Об этом руководитель международной организации заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед началом своей поездки в РФ во вторник.

"Я рада отправиться в Россию, чтобы совершить визит, который очень важен для ЮНЕСКО", - сказала Азуле. Она отметила, что "Россия - великая страна, которая является важной опорой организации, ее активной участницей".

Комментируя программу своего визита, она подчеркнула, что придает большое значение встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она планирует "обсудить тему мультилатерализма и то, каким образом ЮНЕСКО может сейчас внести свой вклад в решение задач современного мира". Глава ЮНЕСКО рассчитывает также "затронуть вопросы двустороннего сотрудничества, очень богатого и исторического, которое сложилось у Организации с Россией"

Затем, как сообщила Азуле, она отправится в Татарстан, где у нее запланирована встреча с главой Республики Рустамом Миннихановым. "Я также очень рада буду открыть конгресс, который объединит все кафедры ЮНЕСКО в России, и они многочисленны", - отметила Азуле. Россия на сегодняшний день располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их сети.

Как ранее сообщила пресс-служба ЮНЕСКО, Азуле, возглавившая организацию в конце 2017 года, совершит свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта. Она также планирует познакомиться с достопримечательностями Московского Кремля - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, а также встретиться с членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Полная версия интервью будет опубликована во вторник на сайте ТАСС и в "Российской газете", а также показана в программе "Формула власти" телеканала "Россия 24".