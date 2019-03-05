ЮНЕСКО использует искусственный интеллект для восстановления памятников Алеппо

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников города Алеппо (Сирия), разрушенных в результате боевых действий, для которого использует беспилотники и алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом руководитель международной организации Одре Азуле заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед началом своей поездки в РФ.

"Мы работаем над чем-то абсолютно фундаментальным, - поделилась она. - Например, я думаю над тем, что предстоит сделать в старом городе Алеппо. Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте, и я надеюсь, что это случится довольно скоро, потому что потребность огромная".

"То, что происходит в Сирии, - это трагедия. Трагедия в первую очередь для сирийцев: я думаю о сотнях тысяч жертв, о всех тех, кто был изгнан, кто сегодня за пределами страны и очень хочет вернуться. И, конечно же, это была трагедия для [объектов культурного и исторического] наследия, на которые зачастую открыто и целенаправленно нападали, - отметила она. - Сирийское наследие - это, разумеется, наследие сирийцев, но это также и наследие человечества".

Глава ЮНЕСКО напомнила, что сейчас Список всемирного наследия организации насчитывает шесть объектов из Сирии, при этом в действительности гораздо больше памятников страдают в результате целенаправленных действий боевиков. "Работа, которую предстоит проделать, необъятная", - подчеркнула Азуле. Она добавила, что сейчас организация активно способствует подготовке технических специалистов в Сирии для участия в соответствующих проектах.

В качестве примера она напомнила о сотрудничестве с властями Ирака по "восстановлению духа Мосула" - иракского города, который подвергся серьезным разрушениям в ходе боевых действий по освобождению территории от сил террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Мы работаем со всем международным сообществом, которое поддержало нас, чтобы помочь реконструировать, даже больше, чем реконструировать, - оживить, как мы говорим, - дух Мосула в Ираке, который, можно сказать, является наследием, культурную жизнь, образование. И я думаю, что именно там ждут от международного сообщества помощи, чтобы вернуть людей в их дома", - рассказала глава ЮНЕСКО.

Полная версия интервью будет опубликована во вторник на сайте ТАСС и в "Российской газете", а также показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".