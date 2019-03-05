Книги Флинна и Буковски были популярны у пассажиров московских электричек в феврале

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Клиенты "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК) в феврале чаще всего скачивали через приложение романы "Сильнее страха" Марка Леви, "Женщины" Чарльза Буковски, "Острые предметы" Гиллиана Флинна, "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна и "Коллекционер" Джона Фаулза. Об этом сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

"В феврале пользователи официального приложения компании чаще всего читали романы "Коллекционер" Джона Фаулза, "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна, "Острые предметы" Гиллиана Флинна, "Женщины" Чарльза Буковски и "Сильнее страха" Марка Леви", — говорится в сообщении.

Ранее в тройке самых скачиваемых книг оказались романы "Бегущий за ветром" Халеда Хоссейни, "Дверь в лето" Роберта Хайнлайна, "Уникальный экземпляр. Истории о том о сем" Тома Хэнкса.