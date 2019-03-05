ВЦИОМ: более четверти россиян болели гриппом или ОРВИ этой зимой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более четверти россиян болели в прошедшую зиму гриппом или ОРВИ. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

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"Более четверти россиян (28%) этой зимой болели гриппом или ОРВИ. Чаще остальных болели 25-34-летние (35%) и жители Сибирского федерального округа (37%)", - говорится в сообщении. - Самыми стойкими оказались люди старшего поколения (старше 60 лет) и жители Северо-Кавказского федерального округа: среди них доля болеющих ниже - по 19%".

Согласно результатам опроса, для профилактики гриппа и ОРВИ почти четверть граждан РФ (23%) предпочитают сделать прививку, 16% принимают витамины и еще 8% едят лук и чеснок. Кроме того, треть опрошенных (34%) не принимает никаких действий для предотвращения заболеваний.

Опрос также показал, что в случае заболевания к врачам обращаются менее половины опрошенных (44%). По данным того же опроса, более трети (39%) респондентов регулярно проходят диспансеризацию и 38% занимаются физкультурой.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.