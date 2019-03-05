Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Авторами документа выступила группа из более чем 30 депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.

В пояснительных материалах указано, что в целом собственники жилых помещений могут обращаться со своей жилой площадью по своему усмотрению, если это не нарушает охраняемые законом интересы других лиц. При этом присутствие соседей, наличие санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности все же влечет за собой определенные ограничения.

В связи с этим авторы предлагают внести поправки в Жилой кодекс РФ, согласно которым "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг" или услуг по временному размещению посторонних лиц.

Авторы отмечают, что сейчас по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Более того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или же над нежилыми помещениями.

Однако, как утверждают парламентарии, участились случаи, когда хостелы создаются именно в жилых квартирах, что нарушает права других жителей многоквартирного дома.