Более 25 школ капитально отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют за счет региональной программы провести до 2024 года капитальный ремонт в 26-и школах. Об этом во вторник ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"26 школ в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать в рамках региональной программы. Она будет реализовываться в течение шести лет", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что уже в 2019 году из бюджета будет выделено 700 млн рублей на капитальный ремонт двух школ в Нижнем Новгороде и четырех - в районах области.

"Важное направление работы - капитальный ремонт кровель, который в 2019 году планируем провести в 50-и школах. Также в ближайшие шесть лет будет проводиться масштабное обновление систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей, ремонт фасадов и внутренних помещений, работы по благоустройству территорий - всего более 1 тыс. видов работ", - добавил Никитин.