Сотни петербуржцев собрались у Научного центра Академии наук, чтобы проститься с Алферовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Жители Петербурга, несмотря на снежную и морозную погоду, заранее собрались у здания Научного центра Российской академии наук (РАН) в Петербурге, где проходит церемония прощания с академиком, почетным гражданином города Жоресом Алферовым, передает корреспондент ТАСС.

"Я никак с научным миром не связан, я всю жизнь проработал сварщиком, но просто как гражданин решил прийти и отдать уважения великому человеку, великому сыну России", - сказал ТАСС один из пришедших на церемонию.

"Мы прощаемся с человеком, который олицетворяет собой эпоху в российской и советской науке. Наш учитель, руководитель физтеха долгие годы, человек, который сделал бесконечно много, чтобы развивать науку в нашей стране, организовал университет, базовые кафедры, сделал все то, что мог сделать патриот своей страны", - сказал ТАСС и.о. директора Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Сергей Иванов.

Гражданская панихида проходит в том же здании, где находился рабочий кабинет Алферова. Ученый возглавлял президиум Научного центра на протяжении трех десятилетий - с 1989 года.

Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище.

Биография

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который окончил с отличием в 1952 году, а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году Алферов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Алферов был почетным доктором более 60 университетов, почетным членом российских и иностранных академий (Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии, других университетов).