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DM: в Великобритании мужчинам разрешили посещать королевские скачки в платье

При этом, как отмечает издание, желающие должны полностью соблюдать женский дресс-код

Посетители королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot) смогут в 2019 году сами выбрать, какой гендерный дресс-код они хотят соблюдать. Как отмечает газета Daily Mail, это означает, что мужчины могут одеться в платье, а женщины - в мужской костюм (при этом, однако, необходимо следовать остальным правилам выбранного образа). 

В свою очередь издание The Daily Telegraph пишет, что организаторы скачек стремятся к инклюзивности. Изменения в правилах направлены, в частности, на то, чтобы на мероприятии было комфортно трансгендерным посетителям. 

Как отмечается в дресс-коде 2019 года, "джентльмены" посещают скачки в сером или черном костюме с галстуком и жилетом, а "дамы" не могут выбирать платья с отрытыми плечами и коленями.

Королевские скачки в Аскоте пройдут с 11 по 22 июня.

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