Резервный самолет AirChina прибыл за пассажирами вынужденно севшего в Анадыре авиалайнера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Резервный самолет для пассажиров совершившего вынужденную посадку авиалайнера компании AirChina прибыл в Анадырь. Пассажиры рейса, следовавшего по маршруту Пекин - Лос-Анджелес, в ближайшее время отправятся к пункту назначения, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы правительства Чукотского автономного округа Татьяна Чернявская.

"Резервный самолет AirChina для пассажиров совершившего вынужденную посадку рейса благополучно приземлился. Для перегрузки багажа и дозаправки потребуется от двух до четырех часов, после чего самолет вылетит к пункту назначения", - сказала Чернявская.

Boeing 777 авиакомпании AirChina рейсом Пекин - Лос-Анджелес совершил в ночь на вторник вынужденную посадку в аэропорту Анадыря. В полете экипаж сообщил о срабатывании пожарной сигнализации в багажном отсеке и принял решение произвести экстренную посадку в Анадыре. По данным экипажа, на борту находились 188 пассажиров, никто не пострадал. По решению экипажа, эвакуация пассажиров из самолета осуществлялась по бортовым аварийным надувным трапам.

Власти Чукотского округа обеспечили размещение пассажиров в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них было организовано питание и питье, взаимодействие с пограничной и таможенной службами. В аэропорту работали четверо переводчиков с английского и китайского языков. Пожар на борту самолета не подтвердился.