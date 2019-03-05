Редакция Ura.ru извинилась перед Думой за недостоверную информацию в новости

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Редакция новостного портала Ura.ru направила в Госдуму письмо с разъяснением в связи с публикацией о якобы обсуждаемой депутатами инициативе обязать граждан иметь гараж или машино-место при покупке автомобиля. Содержание письма на пленарном заседании во вторник изложил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, редакция провела внутреннее служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что при подготовке материала его автор обратился за комментариями к Всероссийскому обществу автомобилистов, в движение "Союз пешеходов", а также к депутатам Госдумы Александру Старовойтову, Алексею Куринному и Вячеславу Лысакову. "При этом, как выяснилось, ни один из депутатов Госдумы в комментарии агентству не подтвердил фактическое обсуждение данной инициативы в парламенте", - сказал Левин.

"Служебное расследование обнаружило процедурные нарушения при подготовке материала, выражавшиеся в произвольной трактовке озабоченности депутатов существующей проблемой. Опрашивая [собеседников] по теме, инициированной рядом общественных организаций, редакция посчитала возможным определить это как дискуссию в парламенте, которой на самом деле не велось", - продолжил Левин, цитируя письмо за подписью шеф-редактора Ura.ru Ивана Некрасова.

В тексте указано, что "ни журналисты агентства, ни редакция не имели целью опорочить Государственную думу, поставив под сомнение актуальность проблем, рассматриваемых парламентом". "Мы сожалеем, что материал агентства получил трактовку как наносящий ущерб репутации Государственной думы, - говорится в письме. - Мы заявляем со всей ответственностью, что информационное агентство не публиковало и не публикует недостоверную информацию. Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам принять извинения. "Считаем инцидент исчерпанным, - добавил он. - Надо отдать должное, они оперативно и объективно разобрались в ситуации, признали отсутствие объективной информации, которой руководствовались журналисты. Не так часто это бывает, когда следуют извинения за допущенную недостоверную информацию". "Это признак того, что и редакция осознает, что по этому пути нельзя идти", - резюмировал спикер.