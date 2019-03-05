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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека помочь Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России также передала Мишель Бачелет письмо в защиту журналиста

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского. Она просит Бачелет повлиять на украинские власти в целях смягчения условий содержания Вышинского и обследования его независимыми врачами.

"Я прошу вас помочь в медицинском обследовании [Вышинского] независимыми врачами", - написала Москалькова.

Она добавила, что будет очень благодарна, если у Бачелет будет возможность "как-то повлиять на украинскую сторону", чтобы помочь Вышинскому, "который ничего не совершал, кроме занятий своей профессиональной журналистской деятельностью".

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