Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека помочь Вышинскому

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского. Она просит Бачелет повлиять на украинские власти в целях смягчения условий содержания Вышинского и обследования его независимыми врачами.

"Я прошу вас помочь в медицинском обследовании [Вышинского] независимыми врачами", - написала Москалькова.

Она добавила, что будет очень благодарна, если у Бачелет будет возможность "как-то повлиять на украинскую сторону", чтобы помочь Вышинскому, "который ничего не совершал, кроме занятий своей профессиональной журналистской деятельностью".