Суд отказался удовлетворить иск Ходорковского к Роскомнадзору, заблокировавшему его сайт

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Михаила Ходорковского к Роскомнадзору, который заблокировал домен mbk.news, принадлежащий истцу. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований Ходорковского отказать", - сказала судья.

Представитель истца заявил, что Роскомнадзор заблокировал сайт незаконно. "Сайт mbk.news является новостным, информация на нем публикуется только о событиях, а не от имени кого-то. Информация, размещенная на сайте, больше нигде не дублируется. Блокировка сайта не основана на законе, прошу действия Роскомнадзора признать незаконными", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

В ходе рассмотрения иска представитель Роскомнадзора отметил, что сайт mbk.news является зеркалом сайта mbk.media. "Там размещается одинаковая информация, сайты визуально похожи друг на друга. Доводы истца о том, что сайты различны не выдерживают никакой критики. Обращаю внимание, что у Роскомнадзора есть полномочия ограничить доступ к сайту mbk.news, что мы и сделали, никаких нарушений Роскомнадзором допущено не было, на основании изложенного прошу в удовлетворении исковых требований отказать", - отметил представитель Роскомнадзора.

Суть иска

По требованию Роскомнадзора сайт mbk.news был заблокирован 6 декабря 2018 года.

В иске отмечается, что Роскомнадзор ограничил доступ к домену из-за того, что он якобы является зеркалом ресурса mbk.media, который был заблокирован по требованию Генпрокуратуры в феврале прошлого года. Сайт mbk.news был создан и запущен в ноябре 2018 года и он, по мнению истца, не схож с заблокированным сайтом mbk.media, не распространяет информационные материалы проектов "Открытой России" и "Центра управления расследованиями", ликвидированного в августе 2018 года, и является личным интернет-ресурсом Ходорковского.

21 февраля 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mbk.media на территории России по решению Генеральной прокуратуры. В ведомстве свое решение обосновали тем, что на сайте "распространялись информационные материалы нежелательных организаций". 18 октября 2018 года с сайта mbk.media была удалена вся информация, о чем было отправлено уведомление в Роскомнадзор. 31 декабря 2018 года сайт был разблокирован.