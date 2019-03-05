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Дело Александра Винника

Москалькова просит верховного комиссара ООН по правам человека помочь экстрадиции Винника

Россиянин находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки, отметила омбудсмен

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет содействовать экстрадиции россиянина Александра Винника из Греции в Россию.

"Учитывая исключительную гуманитарную ситуацию, просила бы помочь экстрадировать его в Россию, чтобы он был ближе к семье", - сказала Москалькова во вторник на встрече с Бачелет. Омбудсмен пояснила, что Винник из-за голодовки находится в очень тяжелом состоянии. Кроме того, его жена тяжело больна и находится при смерти.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Александра Винника
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