Москалькова просит верховного комиссара ООН по правам человека помочь экстрадиции Винника

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет содействовать экстрадиции россиянина Александра Винника из Греции в Россию.

"Учитывая исключительную гуманитарную ситуацию, просила бы помочь экстрадировать его в Россию, чтобы он был ближе к семье", - сказала Москалькова во вторник на встрече с Бачелет. Омбудсмен пояснила, что Винник из-за голодовки находится в очень тяжелом состоянии. Кроме того, его жена тяжело больна и находится при смерти.