Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель

"Он был смелым и честным человеком с сильным характером, его дружеские советы представляли для меня большую ценность", - написал Линднер в Twitter.

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Германии (1992-1998) и экс-глава Свободной демократической партии (1993-1995) Клаус Кинкель скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил во вторник нынешний председатель партии Кристиан Линднер.

Кинкель возглавлял внешнеполитическое ведомство в правительстве Гельмута Коля с 1992 по 1998 год. С 1993 года он также был вице-канцлером. Его коллегами по кабинету министров в то время были Ангела Меркель и Хорст Зеехофер. Меркель занимала пост главы природоохранного министерства, а нынешний руководитель МВД был министром здравоохранения.

"Он сделал большой вклад в то, чтобы воссоединенная Германия смогла найти свое место в мире и жить в мире со своими соседями", - заявил нынешний глава МИД Хайко Маас.

До работы в МИД Кинкель был президентом Федеральной разведывательной службы (1979–1982) и министром юстиции (1991–1992). Депутатом Бундестага Кинкель работал с 1994 по 2002 год, большую часть времени занимал должность зампреда парламентской фракции. После ухода из политики занимался адвокатской деятельностью.