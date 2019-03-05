Фонд президентских грантов выделил 1 млрд рублей на проекты по здравоохранению в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов в 2018 году выделил около 1 млрд рублей на поддержку порядка 500 проектов в сфере здравоохранения. Это направление во второй раз стало самым популярным, сообщил ТАСС во вторник заместитель гендиректора фонда Иннокентий Дементьев.

"Наиболее популярное направление поддержки прошлого года, как и в 2017 году - "Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни". В 2018 году по данному направлению было поддержано порядка 500 проектов на сумму около 1 млрд рублей", - сказал Дементьев.

Он добавил, что Москва и Санкт-Петербург сохранили в прошлом году лидерство по количеству проектов, получивших поддержку. Третье место, по словам Дементьева, заняла Свердловская область.

В 2017 году 16,2% проектов от общего числа победителей пришлось на направление "Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни". Всего за 2017 год средства фонда получили 3,213 тыс. победителей.