В метро Токио испытывают сканер для поиска опасных предметов под одеждой пассажиров

ТОКИО, 5 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские власти начали в токийском метро испытания сканера, который призван определять наличие под одеждой пассажиров опасных предметов, включая холодное и огнестрельное оружие, а также взрывчатку. Аппарат высотой 60 см установлен у турникета на станции "Касумигасэки" в самом центре города, где находится квартал государственных министерств и ведомств.

Эксперимент будет продолжаться четыре дня. Принцип действия сканера держится в секрете - известно лишь, что он анализирует исходящие от человека электромагнитные волны. В течение эксперимента предполагается проверить, действительно ли сканер позволяет быстро определять наличие под одеждой опасных предметов типа пояса шахида. Важно также убедиться, что подобное сканирование не мешает потоку пассажиров, не создает сутолоки на турникетах, однако позволяет быстро определить и задержать подозрительного пассажира. Если эксперимент пройдет успешно, то сканеры начнут устанавливать на станциях метро и железной дороги.

В то же время в токийском международном аэропорту Нарита сделали ставку на сложную систему из 330 ультрасовременных камер слежения. 190 из них способны в деталях различать лица людей и могут сами искать в толпе нужного человека. Камеры также фиксируют номера всех без исключения автомобилей, прибывающих в Нарита. Его служба охраны уверяет, что это позволит полностью обеспечить безопасность аэропорта, который в 2020 году примет гостей предстоящей в Токио Летней Олимпиады.