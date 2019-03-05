Более 55 тыс. семей обратились за выплатами на второго ребенка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России с начала 2018 года принял 55,6 тыс. заявлений семей на ежемесячную выплату за второго ребенка и направил семьям 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ПФР.

"За 2018 год и первые два месяца 2019 года Пенсионный фонд принял 55,6 тыс. заявлений семей на ежемесячную выплату и направил семьям 3,7 млрд рублей", - рассказали в ПФР.

В пресс-службе фонда отметили, что ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс предложений по улучшению демографической ситуации в России. В их числе - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат из материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка до достижения им полутора лет.