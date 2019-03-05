Патриарх Кирилл отметил важную роль христиан в деле миротворчества

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Христиане всего мира играют важную роль в разрешении международных конфликтов и миротворческой деятельности во всем мире, сказал во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом Евангелисткой ассоциации Франклином Грэмом.

"Чем сложнее становятся отношения между нашими странами, тем больше ответственности лежит на христианах, чтобы изменить мир к лучшему. Чем сложнее становится политический контекст, тем больше верующие христиане должны принимать на себя ответственность… Хочу вспомнить тяжелые годы Холодной войны - нам тогда удалось переломить ситуацию. <…> Полагаю, что сейчас правильное время для того, чтобы нам объединить усилия на почве миротворчества", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви привел в пример совместную работу в Сирии. "В 2016 году я встречался с папой Римским Франциском, и мы включили в нашу совместную декларацию тему гонения христиан и обратили на нее внимание мировой общественности. Если говорить о гуманитарной помощи, то в апреле 2017 года была учреждена межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее входят христиане разных конфессий, мусульмане, и гуманитарная помощь раздается жителям Сирии в храмах и мечетях. Наша церковь также выступила с инициативой помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, и большое количество детей, в том числе сирот, были взяты на лечение в Россию", - отметил патриарх Кирилл.

В свою очередь Франклин Грэм высказал идею, что православная молодежь из России могла бы познакомиться с богослужебным и проповедническим опытом в США. "Мы предлагаем вашей молодежи приехать и посмотреть, как мы проводим собрания. Они будут нашими гостями, мы оплатим дорогу. По крайней мере они смогли бы посмотреть, как это происходит, мы бы радушно приняли их", - предложил он.

Стороны также обсудили вопрос сокращения абортов и оказания помощи мамам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Глава РПЦ рассказал своему собеседнику о практиках и инициативах в этой области, которые реализуются в России.

Франклин Грэм - сын крупного деятеля евангельского христианства в США, духовного советника американских президентов от Гарри Трумэна до Барака Обамы Билли Грэма. Он возглавляет благотворительную организацию "Сума самаритянина" с 1979 года, "Евангелистскую ассоциацию Билли Грэма" - с 2001 года. Во время своего визита в Россию он провел встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, а также с председателем Синодального отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом.