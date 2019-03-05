Матвиенко: популярность конкурса "Лидеры России" поможет бороться с утечкой мозгов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Активное развитие конкурса "Лидеры России" и участие в нем представителей из-за рубежа станут "хорошим лекарством от утечки мозгов". Такое мнение высказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами - участницами конкурса.

"В этом году впервые возможность принять участие в проекте "Лидеры России" была предоставлена нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Сегодня участниками конкурса уже стали 227 тыс. человек из всех регионов нашей страны и 68 государств мира. Это действительно уже такой масштабный конкурс. Я думаю, что такое серьезное внимание к проекту станет хорошим лекарством от пресловутой утечки мозгов", - сказала Матвиенко.

Она с сожалением отметила, что в составе прошлогодних победителей и финалистов конкурса женщин было всего 15%. "Надеюсь, что в этот раз будет больше женщин-победительниц", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что в этом году она сама решила стать одним из наставников. Она пообещала "поддержку в полном объеме, заинтересованное внимание и оказание содействия в профессиональном росте" тому, для кого она станет таким наставником.

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.