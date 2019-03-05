Мэр Таллина указал, что "Тотальный диктант" в Эстонии организуют без участия чиновников РФ

ТАЛЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Оргкомитет акции "Тотальный диктант" в Таллине не намерен привлекать российских чиновников для участия в проведении этой образовательной акции. Об этом во вторник заявил мэр Таллина Таави Аас.

"Организацией "Тотального диктанта" в Таллине занимаются десятки филологов русского языка из Таллинского университета и столичных школ, а также сотни добровольцев, - указал он в ответе на запрос, который направила ему оппозиция городского собрания Таллина. - Мероприятие поддерживает город Таллин. Представителей российской стороны в команде организаторов "Тотального диктанта" в Таллине нет".

Ранее лидеры фракции "Отечество" в горсобрании Таллина Рийна Сольман и Март Луйк написали Таави Аасу письмо, заявив в нем, что "Тотальный диктант" является якобы политизированной акцией.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он был проведен в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Цель проекта - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году "Тотальный диктант" состоится 13 апреля, его столице станет Таллин.