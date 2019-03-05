Президентский дворец в Абу-Даби впервые откроют для посетителей

"В соответствии с видением президента ОАЭ отдано распоряжение выделить здание в президентском комплексе: "Каср аль-Ватан" - "Дворец нации". Туры по дворцу будут способствовать лучшему пониманию истории и культуры ОАЭ", - написал он в своем Twitter. Комплекс откроется для посетителей 11 марта, часы работы: 10:00 - 20:00.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 марта. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президентский комплекс в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые откроют для посещения. Об этом сообщил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Гости "Дворца наций" смогут ознакомиться с коллекцией книг и рукописей, посвященных истории ОАЭ, ее политическому курсу, общественному и культурному развитию. В залах комплекса будут организованы экспозиции, которые позволять узнать о государственном устройстве и принципах управления в арабской стране. Гости получат возможность посетить залы, где обычно проходят саммиты и переговоры на высшем уровне. За минувшие годы там прошли встречи руководителей ОАЭ с председателем КНР Си Цзиньпином, премьерами Индии и Японии Нарендрой Моди и Синдзо Абэ.

В вечерние часы для посетителей предусмотрено световое и лазерное шоу об истории эмирата: его прошлом, настоящем и проекции будущего.

Президентский дворец построили в 2015 году на живописном полуострове Рас-эль-Ахдар в Абу-Даби. Площадь комплекса, включая зеленые насаждения, составляет 1,5 кв. км. Там проводят заседания Совет министров и Федеральный национальный совет (совещательный орган парламентского типа - прим. ТАСС) ОАЭ.