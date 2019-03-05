Бачелет заявила о хорошей работе аппарата омбудсмена РФ по борьбе с ксенофобией на ЧМ-2018

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высоко оценила работу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по борьбе с ксенофобией и нетерпимостью во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

"Особенно хочу подчеркнуть, какую роль вы и ваш аппарат играли в искоренении ксенофобии, нетерпимости во время чемпионата мира по футболу. Ваши усилия, которые вы предприняли для того чтобы не существовала ксенофобия, конечно, сыграли свою роль", - сказала Бачелет во вторник на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Таким образом, отметила она, можно говорить о "русском наследии в футболе". "И сейчас уже Катар следует по вашим следам, потому что следующий чемпионат мира состоится в Катаре. Мы продолжим поддерживать работу по искоренению дискриминации в России", - подчеркнула Бачелет.