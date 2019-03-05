ГД приняла в I чтении проект об оформлении пособий за рождение детей по месту пребывания

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому выплаты за рождение или усыновление первого или второго ребенка можно будет оформить по месту пребывания или фактического проживания.

Сегодня заявление о назначении такой ежемесячной выплаты можно подать только по месту жительства (постоянной регистрации). "Законопроектом предлагается установить, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания", - говорится в пояснительной записке.

При этом получатели пособия будут обязаны известить региональные органы соцзащиты или Пенсионного фонда о смене места пребывания. Информация о назначении ежемесячной выплаты должна будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

"Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.