Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции центра гематологии в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции лечебного корпуса Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления государственной экспертизы РФ.

"Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция лечебного корпуса НМИЦ гематологии Минздрава России, расположенного в Москве по адресу: Зыковский проезд, дом 4. Общая площадь корпуса превышает 7,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в десятиэтажном здании планируется изменение объемно-планировочных конструкций подвала, верхнего технического этажа и помещений, расположенных с первого по пятый этаж. "Реконструкция также коснется помещений, в которых располагаются отделения хирургии, депрессии кроветворения, высокодозной химиотерапии парапротеинемических гемобластозов, а также ортопедическое отделение для больных гемофилией", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в обновленном здании лечебного центра гематологии будут устроены две входные группы и приемное отделение. Кроме того, московский центр планируется оборудовать всеми необходимыми условиями для беспрепятственного и удобного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.