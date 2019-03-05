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В РЖД накажут сотрудников, устроивших корпоратив со стриптизом в Волгограде

В комментарии Приволжской железной дороги отмечается, что "подобное поведение не допустимо и противоречит существующему в компании Кодексу деловой этики"

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Руководство Приволжской железной дороги (ПривЖД) накажет сотрудников, участвовавших в вечеринке с двумя девушками, одетыми в откровенные костюмы и танцевавшими на фоне баннера с логотипом ОАО "РЖД" и надписью "Эксплуатационное вагонное депо "Максим Горький", которое расположено в Волгограде.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две полуобнаженные девушки танцуют вокруг стульев перед мужчинами в актовом зале. Также с ними танцевал один из зрителей, которого девушки раздели по пояс.

"По данному случаю на Приволжской железной дороге проведена проверка. Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании Кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказано в комментарии ПривЖД, полученном во вторник в ответ на запрос ТАСС.

В ответе не говорится о том, когда и где произошел этот инцидент. В социальных сетях некоторые пользователи указывают, что концерт со стриптизом произошел на корпоративной вечеринке сотрудников железнодорожной станции в честь 23 февраля.

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