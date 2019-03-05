Москалькова просит омбудсмена ООН защитить жителей Крыма от действий Киева

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила ее содействовать защите прав жителей Крыма, которые подвергаются преследованию со стороны Украины.

По ее словам, на жителей Крыма Киевом "объявлена буквально охота". "Если они попадают на территорию Украину, их нередко арестовывают и осуждают", - пояснила омбудсмен.

Она также назвала совершенно беспрецедентным запрет на въезд на Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. "У многих есть совместные семьи, работа, вообще это далеко от понятия "цивилизация", - подчеркнула Москалькова.

Он также напомнила о невозможности для проживающих на территории Крыма граждан России получить шенгенские визы. "Они стали заложниками политики. Это несправедливо по отношению к людям", - указала Москалькова.

В ответ Мишель Бачелет пообещала изучить все эти вопросы.

"Мы посмотрим, что можем сделать. У нас есть миссия на Украине, которая как раз занимается мониторингом этой ситуации", - сказала она.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России, а Евросоюз, со своей стороны, ввел санкции против жителей Крыма, ограничив выдачу виз.