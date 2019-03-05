Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят на академии музыки имени Гнесиных в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону появится в Москве на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где он сначала обучался на вокальном факультете, а затем преподавал, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"5 марта 2019 года президиум правительства Москвы принял распоряжение об установке мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Давыдовичу Кобзону. Мемориальная доска выдающему певцу, педагогу, политическому и общественному деятелю И.Д. Кобзону (1937-2018) будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, д.30/36). В этом учреждении И.Д. Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал и в 1984 году стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы", - говорится в сообщении.

Российский певец, общественный и политический деятель Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Репертуар Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века.