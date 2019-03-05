В Старой Руссе к 200-летию с рождения Достоевского отремонтируют связанные с ним объекты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти города Старая Русса Новгородской области к празднованию 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского, который провел часть жизни в этом городе, запланировали ремонт объектов, связанных с его именем. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава Старорусского района Александр Розбаум.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время посещения Новгородской области сообщала, что Старая Русса станет одним из центров празднования юбилея со дня рождения Достоевского, который будет отмечаться в 2021 году. Старую Руссу называют "городом Достоевского": русский классик провел здесь восемь летних сезонов начиная с 1872 года и написал большую часть своего последнего романа "Братья Карамазовы", а сама Русса стала прообразом Скотопригоньевска, где происходят события романа. Именно в Старой Руссе сохранился дом писателя.

"К юбилею мы планируем благоустроить набережную Достоевского, провести реконструкцию школы им. Достоевского, которая находится на набережной, на пешеходном маршруте рядом с домом писателя. Также мы запланировали восстановить Писательский мост через реку Перерытица - он исторически был в XIX веке далеко от дома Достоевского и ведет к дому Грушеньки - персонажа романа "Братья Карамазовы", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в планах отремонтировать пешеходный мост через реку Малашка, который связан с персонажем Дмитрием Карамазовым и носит название "Митин мостик". Кроме того, власти намерены провести реконструкцию "Живого" моста, который находится в центре города, и отремонтировать памятник писателю.

"Ориентировочная сумма, которая понадобится на запланированные работы - 260 млн рублей, сейчас будет готовиться проектно-сметная документация и уточняться стоимость. Источники будут определяться, предполагаю, что и на федеральном уровне, и на областном. Праздник федеральный, поэтому мы очень рассчитываем на федеральную поддержку ряда министерств", - добавил Розбаум.

В Старой Руссе работает Дом-музей Достоевского, а в 2018 году также открылся первый в России музей, посвященный роману классика "Братья Карамазовы".