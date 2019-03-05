"Яндекс" запустил сервис поиска по патентам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис по поиску патентных документов, сообщает пресс-служба компании.

База содержит более 2,5 млн документов за период с 1924 года по настоящее время. Среди них авторские свидетельства СССР, российские патенты на полезные модели и изобретения, а также патентные заявки. Поиск можно осуществлять по ключевым словам, номеру документа, названию, автору или владельцу. Для каждого найденного документа приводится список патентов, в которых он упоминается и на которые ссылается, а также список похожих документов.

При этом похожие патенты ищутся не только по ключевым словам, но и по смыслу, для чего используется нейронная сеть, которая умеет определять смысловую близость документов.

Данные о патентах на изобретения и полезные модели "Яндексу" предоставляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). В дальнейшем на сервис добавят документы и на другие виды объектов интеллектуальной собственности.