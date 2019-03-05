ГП нашла нарушения в работе Минсельхоза по обеспечению качества и безопасности зерна

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в ходе проверки выявила нарушения законодательства Минсельхозом в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, крупы, комбикормов и компонентов для их производства. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Установлено, что в РФ отсутствует необходимое нормативно-правовое регулирование в области производства, переработки и реализации зерновых культур, использования семенного материала. Это является основной причиной неэффективности системы государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки", - отметили в Генпрокуратуре.

Прежнее руководство Минсельхоза не приняло мер по подготовке долгосрочной стратегии развития зернового комплекса, также не были внесены изменения в закон "О зерне", федеральные законы "О семеноводстве" и "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части формирования и функционирования системы контроля качества и безопасности зерна, не разработан порядок проведения его экспертизы в целях определения возможности дальнейшего использования или уничтожения. Кроме того, министерство не завершило работу по наделению Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.

Как установила проверка, министерство не стимулировало сельхозтоваропроизводителей на производство высококачественного зерна, что исключает влияние государства на качество и стоимость зерна. Также отобранные Минсельхозом компании не обеспечивают сохранность зерна и хранят его в элеваторах с неудовлетворительным состоянием, что не обеспечивает его безопасность и потребительские свойства. При этом правила отбора юридических лиц и предпринимателей, хранящих запасы фонда, не содержат конкретных требований к состоянию производственных мощностей хранителей, наличию лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

По результатам рассмотрения внесенного Генпрокуратурой представления министерством приняты меры по устранению выявленных нарушений. Так, готовятся изменения в закон "О зерне" в части формирования системы действенного контроля и надзора за качеством и безопасностью в сфере оборота зерна, разрабатываются порядки учета зерна при осуществлении поставок для государственных нужд, проведения экспертизы зерна в целях определения возможности дальнейшего использования или уничтожения, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. "Кроме того, подготовлены предложения по изменению государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия и документов стратегического планирования в части механизма, побуждающего сельхозтоваропроизводителей выращивать высококачественное зерно", - сообщили в Генпрокуратуре. Руководство министерства потребовало от работников обеспечить надлежащее проведение государственных закупочных и товарных интервенций.