Россельхознадзор разрешил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана в ручной клади и багаже

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана общим весом не более 5 кг в ручной клади и багаже. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам совместной работы, проводимой Россельхознадзором и Государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан, по обеспечению фитосанитарной безопасности России и Узбекистана, с 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, ввоз разрешен под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана.