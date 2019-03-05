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Россельхознадзор разрешил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана в ручной клади и багаже

Речь идет о возможности привозить свежие овощи и фрукты, а также сухофрукты и орехи общим весом не более 5 кг

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана общим весом не более 5 кг в ручной клади и багаже. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам совместной работы, проводимой Россельхознадзором и Государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан, по обеспечению фитосанитарной безопасности России и Узбекистана, с 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, ввоз разрешен под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана.

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