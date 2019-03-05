Минобрнауки намерено включить в Единый реестр научных организаций более 2 тыс. учреждений

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ включило в проект Единого реестра научных организаций более 2 тыс. учреждений, выполняющих исследования и разработки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

Как сообщалось ранее, в марте в стране должен быть сформирован реестр, содержащий наиболее полный перечень и сведения об организациях, занятых научной деятельностью.

"Проект Единого реестра организаций, выполняющих исследования и разработки, формируется в целях наиболее полного охвата организаций, выполняющих исследования и разработки, и проведения их сплошного инвентаризационного обследования <...> В настоящее время в проект Единого реестра включено около 2 тыс. организаций, работы по его формированию продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в реестре указаны полное и краткое наименование организации, а также учетно-регистрационные и классификационные коды. В дальнейшем структура реестра будет дорабатываться, в нее могут быть включены дополнительные сведения, например, адрес организации, сведения о руководителе и другие данные. "Единый реестр ... будет применяться для идентификации, отбора и определения состава организаций в целях подготовки различных мероприятий, наиболее полного охвата организаций, ведущих научную деятельность. Перечень организаций, включенных в реестр, может использоваться Росстатом в целях уточнения совокупности объектов статистического наблюдения", - добавили в министерстве.

Планируется, что в реестр включат все организации, выполняющие исследования и разработки в РФ, как за счет собственных средств, так и получившие государственную поддержку. Периодически реестр будет актуализироваться.