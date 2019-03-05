Медведев пошутил над опечаткой, "превратившей" 50 тыс. болгарских туристов в 56 млн

СОФИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма поиронизировал над опечаткой в подготовленных для него материалах, "превратившей" 50 тыс. болгарских туристов в 56 млн, и пожелал, чтобы турпоток в Россию действительно стремился к этому уровню.

Выступая на форуме, Медведев напомнил, что ежегодный поток туристов из РФ в Болгарию составляет около полумиллиона человек, но и "болгары тоже отдыхают в России", хотя их и не так много. "Причем, общий турпоток (из Болгарии) в Россию растет: как мне написали здесь в бумажке, за последние пять лет он увеличился в 1,5 раза. А дальше тоже для меня неожиданная информация: "До 56 млн человек", - с улыбкой процитировал Медведев материалы к своему выступлению. Отметив, что речь идет об опечатке - правильная цифра около 50 тыс. туристов, глава кабмина РФ тем не менее, подчеркнул, что России действительно есть что предложить туристам.

В завершение свое выступления Медведев с улыбкой напутствовал участников форума: "Желаю достигнуть тех цифр в 50 млн, которые я только что зачитал".