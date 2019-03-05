Избитую матерью в Адыгее девочку выписали из больницы и отправили в дом ребенка

МАЙКОП, 5 марта. /ТАСС/. Девочка, с середины января находившаяся на лечении в Адыгейской республиканской детской клинической больнице после того как ее в четыре месяца жестоко избила мать, выписана из лечебного учреждения и передана в Майкопский дом ребенка, сообщил ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин.

Девочка с множественными переломами и гематомами на теле поступила в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. Ребенка избила 29-летняя мать - жительница Краснодара, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым. Врачи диагностировали у ребенка двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, а также бедер, плеча, ушибы и гематомы. Власти Адыгеи взяли на себя заботу о судьбе малышки.

"Девочка выписана из больницы и передана в Майкопский дом ребенка, на сегодняшний день никаких опасений за ее жизнь и здоровье нет. Необходимость в стационарном наблюдении отпала, будем теперь восстанавливать во внебольничных условиях. В Майкопской районной опеке уже есть желающие взять малышку в семью", - сказал детский омбудсмен по Адыгее.

Ивашин отметил, что спешки в передаче ребенка в семью не будет. Сотрудники органов опеки Майкопа, на которых теперь лежит ответственность за судьбу девочки, будут наблюдать за состоянием ее здоровья, поскольку "травма все-таки серьезная, и период реабилитации должен быть длительным".

Заместитель главы Майкопского района региона Андрей Пономарев сообщил ТАСС, что власти муниципалитета в понедельник направили в суд иск о лишении родительских прав находящейся под следствием 29-летней жительницы Краснодара. Как ранее сообщала ТАСС следователь следственного отдела по Майкопскому району СУ СК РФ по Адыгее Александра Лой, жительница Краснодара дает признательные показания, и в ближайшее время расследование уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица", будет завершено. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.