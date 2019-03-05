Москалькова: в России стремятся к скорейшему принятию закона о борьбе с домашним насилием

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о активной подготовке в России закона, направленного на борьбу с домашним насилием. Омбудсмен выступила во вторник на посвященном правам женщин мероприятии в рамках программы Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека.

"Мы сегодня делаем все возможное для принятия законодательного акта о противодействии насилию в семье", - сказала она. Москалькова отметила, что в России наработан хороший опыт деятельности кризисных центров для жертв домашнего насилия. Она привела данные одного из московских кризисных центров: с 2014 по 2018 год там получили убежище 600 женщин и 700 детей.

Москалькова во время работы депутатом Госдумы была автором одного из вариантов законопроекта о противодействии домашнему насилию, но тот был отклонен.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия подходит к концу. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от них. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран, например в Белоруссии и Казахстане.