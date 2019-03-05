День святого Патрика отметят карнавалом и гала-концертом в Москве

"Самым красочным событием Irish Week традиционно станет городской карнавал в честь святого Патрика - большой семейный праздник, который состоится 16 марта в парке "Сокольники", - сообщили организаторы. - В этот день тысячи москвичей наряжаются в праздничные костюмы и устраивают веселое шествие. Благодаря веселым музыкантам и артистам уличных театров праздник ежегодно превращается в настоящий дублинский карнавал".

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Карнавал, посвященный Дню святого Патрика, пройдет в московском парке "Сокольники" накануне праздника покровителя Ирландии, 16 марта. Мероприятие станет кульминацией фестиваля "Неделя Ирландии" (Irish Week), который пройдет в российской столице с 13 по 24 марта, сообщили во вторник в пресс-службе организатора.

В этот же день поклонники ирландской культуры смогут посетить восьмичасовой гала-концерт "День и ночь святого Патрика", где выступят лучшие фолк-рок-группы из России и Ирландии. На сцену "Известия Hall" выйдут группы Damien Mullane Band, The Clover Rovers, певица Pauline Scanlon, оркестр волынщиков City Pipes, а также участники коллективов Trubadore, Blind Harper, Foggy Dew, Lost Temple Brothers и St. Patrick"s Brigade.

В программу седьмой по счету "Недели Ирландии", организованной при поддержке посольства Ирландии в России, правительства Москвы, правительственного агентства Culture Ireland, культурного фонда "Вереск" и Ирландского Бизнес Клуба, войдет более 30 мероприятий: кинопоказы, концерты, танцевальные шоу, выставки видеоарта, лекции ирландских ученых по экономике и медиа-среде, презентации книг и другие активности.

Фестиваль ирландского кино (Irish Film Festival) пройдет в киноцентре "Октябрь", в его афише - 10 полнометражных картин, включая документальное кино про бойца UFC Конора МакГрегора и фильм "Черный 47-й", ставший хитом проката в Ирландии. Картину представит актер Мо Данфорд, известный по сериалу "Викинги". Все фильмы будут показаны на английском языке с русскими субтитрами. Площадки XII Фестиваля ирландского кино также развернутся в Санкт-Петербурге и Казани.

В рамках "Недели Ирландии" 17 марта в мультимедийном зале Дома Скрябина на Арбате детей ждут сказки о легендах и мифах Ирландии с живой музыкой, спектакли и концерты. В тот же день в театральном пространстве Community Stage состоятся показы авторского спектакля Джо Бреннана "Шепот моря". "Искусный рассказчик и талантливый писатель, один из главных детских сторителлеров Ирландии, Бреннан погружает зрителя в историю, практически не используя театральных уловок. Один на сцене, без декораций и спецэффектов, он переносит зрителей в мир сказок, легенд и своих собственных сочинений", - проанонсировали мероприятие организаторы.

Покровитель Ирландии

Святой Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской церкви. Он родился в конце IV века в Британии, был похищен и продан в рабство в Ирландию. После того как ему удалось бежать, он жил в монастырях Галлии (современная Франция), изучая богословие. По возвращении в Ирландию Патрик начал активную миссионерскую деятельность. По разным данным, он обратил в новую веру 120 тыс. ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей по всему острову.

День святого Патрика отмечается 17 марта.