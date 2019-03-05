Центр для морских животных на острове Русский переоборудуют для переадаптации косаток

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Просторный центр содержания крупных морских животных планируется переоборудовать для освобождения и адаптации косаток и белух, находящихся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней в Приморском крае. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

"Будет разработан план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего выпуска в естественную среду обитания в случае отсутствия рисков для их жизни. Для этого планируется организовать работу по переоборудованию в одной из бухт острова Русский просторного центра содержания крупных морских животных. В целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотных технологий (чипирования)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Гордеев провел совещание по вопросам определения дальнейшей судьбы содержащихся сейчас в бухте Средней животных, при участии представителей Минприроды, Минсельхоза, МВД, Росрыболовства, Генпрокуратуры и СК РФ и др. Участники отметили, что животные больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят. Будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский. Общая координация будет осуществляться администрацией Приморского края.

По словам Гордеева, передислокация животных возможна только после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории. Для реализации мер по адаптации животных будут привлечены специалисты научных и экологических организаций. Объединяющим центром для экспертного сообщества выступит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанский филиал во Владивостоке.

Также будет дана оценка состоянию млекопитающих, после чего в отношении каждого животного будет решаться вопрос о возможности выпуска в естественную среду обитания. Кроме того, профильным ведомствам поручено подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правововой базы в области определения общего допустимого улова морских млекопитающих с целью его минимизации и осуществления рыболовства в культурно-просветительских целях, а также по ужесточению требований к их содержанию и транспортировке.