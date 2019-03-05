ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить почти €3 тыс. журналистке из Костромы

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить €2 850 (примерно 212 тыс. рублей) журналистке Анне Скудаевой по делу о защите права на свободу выражения мнений. Как говорится в опубликованном во вторник решении суда, разбирательство касается ее публикации 2006 года в газете "Хронометр-Кострома".

По данным суда, в июле 2006 года Скудаева опубликовала в костромской газете материал, посвященный коррупции в области. Впоследствии губернатор региона подал гражданский иск за клевету против журналистки и издателя газеты, посчитав некоторые высказывания ложными. В октябре 2006 года суд признал Скудаеву виновной и приговорил ее к штрафу в 500 рублей. Журналистка подала апелляцию, однако приговор остался тем же.

Скудаева подала жалобу в ЕСПЧ, так как посчитала, что решение местного суда ограничивает ее "право на свободу выражения мнений" (статья 10 Европейской конвенции по правам человека).

Рассмотрев жалобу, судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в отношении заявителя "имело место нарушение статьи 10" Конвенции. В этой связи суд постановил выплатить €2 тыс. в качестве компенсации "нематериального ущерба", а также €850 в качестве компенсации "расходов и издержек".

В своем решении судьи обратили внимание на то, что национальные суды при рассмотрении этого дела "ограничились выводом о том, что оспариваемая публикация в газете запятнала честь, достоинство и деловую репутацию" губернатора. "Они не учитывали позицию заявителя как журналиста и наличие или отсутствие добросовестности с ее стороны; позицию истца как политика и гражданского служащего; цель, преследуемую [Cкудаевой] при публикации статьи; наличие в оспариваемой статье вопроса, представляющего общественный интерес или вызывающего общую озабоченность", - говорится в судебном решении.