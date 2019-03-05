Васильева считает, что необходимо вернуть домашний климат в школы

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Школам в России необходимо вернуть домашний климат во избежание психологического выгорания у детей. Такое мнение высказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"На сегодняшний день одной из главных проблем является возвращение домашнего климата в школы <...> Давайте, постараемся сделать самое главное: вернуть школе состояние, чтобы не было психологического выгорания", - сказала Васильева на встрече с педагогической общественностью в Хабаровске.

Она отметила, что по данным психологов, у школьников сейчас меняется мотивация, они не хотят идти в образовательное учреждение, это связано с выгоранием. "По сравнению с 1978 и 1981 годами мы не увеличили в разы количество часов в недельном цикле, но загруженность наших детей фантастическая. Здесь много факторов, в том числе родители хотят, чтобы их ребенок занимался в десятках кружках. Давайте, бережнее относится к детям, они перегружены и зачастую совершенно напрасно", - сказала Васильева.

Выгоранию способствуют, по мнению министра, и выполнение сложных проектов в школах, как например, создание презентации для второклассника по произведению Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". "Проектная деятельность - это хорошая вещь, когда она без фанатизма", - подчеркнула Васильева.