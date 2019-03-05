Комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о борьбе с фейками

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Ко второму чтению поступило 10 поправок, шесть из которых комитет поддержал, сказал глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин. В частности, уточнены "потенциальные последствия распространения недостоверной информации". "Там были вопросы с точки зрения детализации… мы посчитали важным исключить формулировки "иные тяжкие последствия", но при этом более детально уточнили список, в каких случаях доступ к такой информации может ограничиваться", - отметил глава комитета. Согласно поправке, будет запрещено распространение под видом достоверной информации, "которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

"Мы также предусмотрели особый порядок ограничения доступа для информационных ресурсов, являющихся сетевыми изданиями: теперь в случае обнаружения в них недостоверной информации Роскомнадзор по требованию прокурора или его заместителей будет уведомлять редакцию о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации, - продолжил глава комитета. - И только в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу будет ограничиваться". В отношении иных информационных ресурсов ограничение доступа предусмотрено просто в случае установления факта распространения недостоверной информации, предупредил он.

Также поправками установлено, что положения закона "не распространяются на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков", отметил депутат. "Но в данной ситуации нет никакой сенсации, у нас уже для новостного агрегатора предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации", - пояснил он.

Исключение для традиционных СМИ

Кроме того, "из-под действия законопроекта выводятся традиционные медиа - в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ и имеют либо лицензию, либо свидетельство", подтвердил Левин. "У нас по закону о СМИ уже запрещено распространять недостоверную информацию, и за это нарушение Роскомнадзор уже либо выносит предупреждение, либо в случае повтора лишает лицензии или свидетельства", - напомнил он.

Таким образом, констатировал политик, создавалась угроза, что в случае публикации фейка "по этому закону у традиционного СМИ могла быть отозвана лицензия". "Мы посчитали это неправильным, поэтому в данном законе рассматриваются только сайты, зарегистрированные как сетевые издания", - подчеркнул он.

Третье чтение

Госдума может уже на пленарном заседании в четверг рассмотреть в третьем чтении законопроект о борьбе с фейковыми новостями, сообщил Левин.

"Если завтра пройдет хорошо второе [чтение], то надеемся, что в четверг будет третье", - сказал он.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.