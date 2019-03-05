Омбудсмен Лубина предложила создать фонд помощи семьям арестованных на Украине крымчан

"Вопиющим нарушением прав человека со стороны Украины является задержание наших граждан. <…> Сил уполномоченного не хватает на то, чтобы поддерживать связи с этими <…> крымчанами и их семьями. <…> Я думаю, что нашему сообществу, депутатам необходимо подумать о создании какого-то фонда поддержки, <…> может, это будет на государственном уровне", - сказала она во вторник на заседании президиума республиканского Госсовета.

Лубина уточнила, что составила список из 36 жителей Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под следствием на Украине. Среди них волонтер Елена Одновол, экс-депутат крымского парламента Василий Ганыш, бывший министр здравоохранения республики Петр Михальчевский, российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов и другие.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.