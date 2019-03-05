Власти Подмосковья обеспечат путевками в летние лагеря около 10 тыс. детей с инвалидностью

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Власти Московской области закупят путевки в лагеря отдыха в Подмосковье, Крыму и на Кавказе для почти 10 тыс. детей с инвалидностью в 2019 году. Об этом во вторник сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"В этом году мы уже закупили 8214 путевок на сумму 217 млн рублей. Дополнительно мы закупим еще 1,3 тыс. путевок еще на 33 млн рублей, и в общей сложности в 2019 году 9 514 детей и сопровождающих их лиц будут обеспечены путевками", - сказала Фаевская.

Она уточнила, что дети с инвалидностью всегда отправляются в оздоровительные лагеря с сопровождающими лицами, - это мама, папа или другое лицо, на которое оформлена доверенность.

Путевки приобретаются в лагеря на территории Московской области, средней полосы России, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края.