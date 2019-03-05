Полиция не стала возбуждать дело о нарушениях при реставрации церкви XVII века в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. МВД Карелии отказало в возбуждении уголовного дела о нарушениях при реставрации деревянной Варваринской церкви XVII века из-за отсутствия состава преступления. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам проверки ОМВД России по Медвежьегорскому району вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям 243 и 243.1 УК РФ из-за отсутствия состава преступления", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как рассказала ТАСС начальник Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова, ведомство направило заявление в отдел МВД России по Медвежьегорскому району с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях подрядчика ООО "ПГС II" признаков состава преступлений, предусмотренных ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ") и ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ"). Отказ в возбуждении уголовного дела опротестован, уточнила Алипова.

По ее словам, летом 2017 года с ООО "ПГС II" был заключен контракт на реставрацию Варваринской церкви, которая является объектом культурного наследия федерального значения. По данным Алиповой, фирма с работами не справилась, договор расторгли. Уходя с объекта, подрядчик должен был произвести консервацию объекта и его элементов, чтобы обезопасить оставленные под открытым небом бревна от разрушений, но этого не сделал, рассказала она. После этого Медвежьегорский районный суда оштрафовал ООО "ПГС II" на 50 тыс. рублей за невыполнение в срок законного предписания регионального управления по охране объектов культурного наследия.

"Многие конструкции находятся в разрозненном состоянии, не складированы в соответствии с нормами и требованиями. Возведенные элементы храма тоже должны быть законсервированы, но это не сделано. По результатам проверки в отношении подрядчика нами составлен протокол по ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ"), он направлен в суд", - отметила собеседница агентства.

По данным министерства культуры Карелии, Варваринская церковь построена в 1656 году, является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье и до начала реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.