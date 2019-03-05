Комитет Думы согласился повысить в 20 раз штрафы для граждан за распространение фейков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал во вторник ужесточить штрафы для граждан за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, то есть так называемых фейковых новостей. Эта поправка была поддержана при обсуждении соответствующего законопроекта во втором чтении.

В редакции основного чтения предлагается внести дополнения в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). В соответствии с ними устанавливается ответственность за распространение в СМИ и в интернете под видом достоверных сообщений "заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, а также массового нарушения общественного порядка или безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций (если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния)".

Гражданам за это будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (в первом чтении было от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), должностным лицам - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (ранее предлагалось от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), юридическим лицам - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (было от 400 тыс. до 1 млн рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При этом КоАП предлагается дополнить еще двумя составами по борьбе с фейковыми новостями с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей. Так, если распространение недостоверной информации создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций штрафные санкции для граждан предлагаются в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Если же из-за фейковых новостей погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка или безопасности, прекратят свое функционирование объекты жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков, то штраф для граждан может составить от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, всего поступило 15 поправок, 11 из которых были рекомендованы к принятию. Проект закона предложено вынести на рассмотрение Госдумы 6 марта во втором чтении.